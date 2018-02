Gary Lineker "Nunca pensé que vería alguien mejor que Maradona"

Gary Lineker ofreció una entrevista para Mundo Deportivo donde se animó a platicar sobre su carrera en el Barcelona y de los astros argentinos Diego Maradona y Lionel Messi.

El exfutbolista del club blaugrana reveló que tiene buenos recuerdos de su estadía en Barcelona. "Tengo muy buenos recuerdos aquí en el club más grande del mundo. Fue una experiencia muy buena especialmente los dos primeros años. El tercer año menos bueno, pero la afición estuvo conmigo".

Lineker no oculta su emoción por ver jugar al Barcelona y como esa pasión se transmite incluso entre sus hijos.

"Me encanta. Veo todos los partidos. Soy del Barça y mis cuatro hijos son locos del Barça. Tres son del Leicester y no sé por qué uno me ha salido del Manchester United. Son los mejores desde Ronaldinho, Xavi, Iniesta y sobre todo Messi. Leo es de otro mundo" aseguró el inglés.

El inglés no dudó en seguir alabando a Messi al cual llamó el mejor de todos los tiempos.

"Messi hace cuatro o cinco cosas en un partido que yo nunca he hecho un día en mi carrera. Hace cosas increíbles. Es el mejor de todos los tiempos. Nunca pensé que vería alguien mejor que Maradona" dijo Lineker.

El exLeicester también habló de Coutinho al cual considera como un buen fichaje para el Barça. "Es muy técnico, tiene pase, regate, marca muchos goles desde fuera del área"

Gary Lineker quedará en la historia por su gran frase "El fútbol es un juego simple que inventaron los ingleses: 22 hombres persiguen un balón durante 90 minutos y, al final, los alemanes siempre ganan"