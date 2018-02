Valverde sobre Mina: "Le conozco en vídeo pero no en competición"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, espera que el colombiano Yerry Mina se convierta en un jugador importante para el club y no descarta que pueda debutar este jueves en Copa del Rey ante el Valencia.



"Esperamos que con su carácter, que es buenísimo, supere los problemas que vaya teniendo y se convierta en un jugador importante para nosotros", aseguró el técnico español sobre el central en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de semifinales.



Con el español Gerard Piqué en duda para el encuentro por unas molestias en la rodilla derecha y con el belga Thomas Vermaelen de baja por un problema muscular, Yerry Mina se postula como la mejor solución para acompañar al francés Samuel Umtiti en el centro de la zaga.

"Yerry Mina viene regularmente convocado y cuando un jugador va convocado es que está preparado para jugar", ha apuntado al respecto Ernesto Valverde que también ha asegurado que tiene "otras posibilidades".



En cualquier caso, ha señalado que, si no es mañana, Yerry Mina acabará entrando en el once tarde o temprano: "Le conozco de haberle visto en vídeo en otros contextos, en otra Liga y en la selección colombiana, y de verlo entrenar, pero no lo conozco de la competición, porque todavía no ha debutado".