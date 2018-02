Luka Modric "2017 ha sido de lejos el mejor año de mi carrera"

Luka Modric vivió un 2017 inolvidable en el cual logró ganar 5 títulos con el Real Madrid, fue part del once ideal de la FIFA y se adjudicó con un boleto a Rusia 2018. Modric habló para la revista FourFourTwo de su 2017 y de la noche mágica que vivió en una final de la Champions.

"2017 ha sido de lejos el mejor año de mi carrera. Fue perfecto, hice el mejor fútbol de mi trayectoria. Ganamos la Liga y la Champions en el mismo año por primera vez desde los años 50. Después la Supercopa de Europa, la de España y el Mundial de Clubes. A nivel personal, tuve la suerte de recoger algunos premios individuales, y fue incluido en el Once ideal del año de la Champions y en el de la Liga. Si añades que con Croacia nos hemos clasificado para el Mundial de Rusia, creo que 2017 ha sido un año perfecto" expresó el futbolista croata.

Modric soño con ganar la Champions desde pequeño algo que lo motiva a dar su mejor fútbol en este torneo.

"Como todo niño que crece jugando al fútbol, siempre había soñado con ganar la Champions. Ahora no solo puedo decir que la gané, sino que fui protagonista de una noche increíble" contó el "10" del Real Madrid.

El internacional con Croacia alabó la mentalidad ganadora del club, algo que les ayudó a salir adelante en momentos difíciles.

"El Real Madrid siempre ha tenido una mentalidad ganadora. Esa actitud fue clave y nos ayudó en momentos difíciles, como en la prórroga ante el Bayern en cuartos. Siempre nos veíamos como vencedores después de cada partido. No nos llamamos Real Madrid sin razón y creo que, nuestro equipo, ha logrado justificar ese adjetivo" dijo el mundialista con Croacia.

Modric quien ha jugado 3 finales de Champions con el Real Madrid cree que en la final del 2017 (Juventus) fue donde mostró su mejor fútbol, aunque el gol de Ramos en 2014 (Atlético de Madrid) es sin duda más especial, aunque no sentía nervios, ni presión por el minuto en el que se realizó.

"Todavía siento escalofríos cuando pienso en el gol de Ramos aunque, para ser sincero, estaba tranquilo en aquel momento. Cuando me acerqué al córner para lanzar el balón, sentí como si todavía fuese el minuto 10 de partido.No sentí la presión" aseguró el mediocampista merengue.

Lukita se dió tiempo para destacar a Cristiano Ronaldo "Antes que nada es una persona fantástica y siempre está dispuesto a ayudarte. Su ética de trabajo no tiene rival. Invierte mucho tiempo en el campo y entrenándose para asegurarse de que su forma física esté siempre al más alto nivel. Su éxito no es para nada por suerte, no es un accidente, sino que se debe a su trabajo y su talento.

Modric quien militó en Dinamo Zagreb y Tottenham antes de partir a Madrid menciona que el único arrepentimiento que tiene en su carrera es la forma como salió de los Spurs, aunque espera que los seguidores acepten que él sólo perseguía sus sueños.