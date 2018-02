Keylor Navas está resignado en el Real Madrid, informa As

En el mercado de invierno el Real Madrid desistió de fichar al joven portero del Athletic Club Kepa Arrizabalaga quien tiene 23 años, esto suponía una presión para el meta Keylor Navas que constantemente en cada mercado suena su salida pese a su gran trabajo a lo largo de los últimos tres años.

Este jueves el diario español As informa que esta vez el tico de 31 años se siente resignado y asume desde ya que tendrá competencia para la siguiente temporada. "No sé si en el club dudarán de mí", dijo Navas sonado a palabras de resignación, según lo informa As.

"A uno como futbolista le gusta sentir cariño y me lo dan mi familia y amigos. Lucho por ellos. No sé si en el club dudarán de mí, pero tengo contrato…”,expresó ante las dudas que la prensa afirma tener la directiva del Madrid.

El portero español David de Gea y el belga Thibaut Courtois son los arqueros que suenan desde ya para llegar a la casa blanca, este último no ha renovado contrato con el Chelsea.

“Si fichan un portero en el futuro y me dejan competir… a mí me gusta, no me intimida”, dijo Navas que cuenta con la confianza y amistad de Zinedine Zidane y el capitán Sergio Ramos.

