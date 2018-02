Impactantes confesiones de futbolista de Paraguay por escándalo sexual con presidente del club

Un escándalo sexual ha estremecido el fútbol de Paraguay luego que se haya filtrado la foto del futbolista Bernardo Gabriel Caballero junto al presidente Antonio González del pequeño equipo Rubio Ñú de Luque.

Según informó el propio jugador, el dirigente lo obligaba a mantener una relación íntima con él y además mencionó que también era una situación normal con otros elementos de la plantilla.

Bernardo Gabriel ha salido al paso y ha brindado declaraciones la Radio La Unión de Asunción: "Él siempre me coaccionó. Primero por lo de la foto y que nunca me iba a dar mi pase. No avaló que yo me vaya de ahí", expresó Caballero quien jugaba como lateral izquierdo y afirma que era obligado a esta situación para poder tener participación.

Bernardo Gabriel Caballero afirma que durante dos años dejó de jugar fútbol, pero el presidente lo chantajeaba.

Caballero sorprendió al informar que está ahora en una relación sentimental con Valentín Ozuna, su agente. "Hace tiempo que conocí a Valentin, estuvo conmigo en las malas y las buenas. Siempre me apoyó".

Además el futbolista de 25 años informa que no solamente él ha estado en esa situación con el dirigente Antonio González: "Sé que hubo otros jugadores que tuvieron relaciones con él. Era una cuestión normal".

"Nos condicionaba. Nos decía iba a promocionar, que nos iba a vender a un club. Cosa que nunca hizo. Al contrario, él siempre truncaba todo eso", subrayó.

Bernardo Gabriel Caballero inició a jugar fútbol desde los 13 años en San Juan Bautista de su ciudad Misiones en Paraguay y a los 18 años se fue a vivir a Luque para iniciar su sueño de jugar profesionalmente.

"No me comuniqué con nadie de mi familia hasta ahora. Esa parte me cuesta mucho". Y agregó: "Tenía la esperanza, soñaba siempre ser un futbolista exitoso, surgir acá en Luque. Ahora quiero que esto que me pasó no le pase a nadie".