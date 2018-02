Ronaldo: ''Si Brasil enfrenta a México en el Mundial sería un gran problema''

El astro brasileño Ronaldo Nazario concedió unas palabras en un acto publicitario llevado a cabo en Londres, Inglaterra, donde manifestó que de enfrentar a México en Rusia 2018 ''sería un gran problema''.

Ronaldo, de 41 años, habló de los rivales que tendrá Brasil en la próxima fiesta mundialista y aseguró que siempre recuerdan la final que perdieron contra los aztecas en Los Juegos Olímpicos que precisamente se dieron en dicha ciudad.

''Todos los grupos iniciales han estado bastante equilibrados, como los cruces de más adelante'', comenzó diciendo el brasileño en declaraciones que recoge el portal mexicano Récord.

El 'Fénomeno' explicó que si existe la oportunidad de verse las caras ante México, será más díficil. ''Si avanzamos, vamos a tener bastantes problemas''.

''México muchas veces ha dado problemas a la selección de Brasil. La peor derrota contra ellos fue aquí en Londres, en los Juegos Olímpicos que ganaron a Brasil en la Final, y nos acordamos mucho de esto'', reconoció.

Sin embargo, el ex del Real Madrid manifestó que no importa el rival porque siempre hay que enfrentarlo. ''Pero es el Mundial, si lo quieres ganar, no puedes elegir contra quién jugar, o evitar a un equipo u otro. Hay que ir para adelante, y al que te encuentres, hay que ganarle''.

Por último, expresó el deseo de ver a la 'Canarihna' levantando la Copa del Mundo. ''Brasil recuperó su buen juego desde hace un año. Viene jugando bastante bien y espero que pueda ganar, ya hace bastante tiempo que no ganamos'', cerró.