Zidane: "Quiero a Isco y que se quede toda la vida aquí"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, salió al paso de los rumores de una posible salida del club de Isco Alarcón, previo al juego de mañana ante Real Sociedad en la Liga de España.

"Hace un tiempo todos me decían por qué no voy a fichar. Yo confío en mi equipo hasta el final, soy uno de los que cuando empieza una cosa va a muerte con lo que hace. Pienso y creo en lo que hago. Quiero a Isco y que se quede toda la vida aquí, eso no va a cambiar. Es un futbolista muy bueno que lo ha demostrado siempre", aseguró saliendo al paso de un posible descontento con su jugador.

Zidane se mostró cansado de tener que dar siempre explicaciones sobre sus jugadores cuando dejan de ser titulares o tienen menos minutos.

"Preguntan por Isco o Asensio pero, ¿qué pasa con los demás?. Somos 25 jugadores y aquí todos son importantes. Para mí,i lo importante es el equipo. A lo mejor de aquí al final de temporada no jugará todos los partidos Isco pero cuento con él. Tenemos ocho o nueve partidos seguidos y cuento con todos. Siempre me preguntan por los que juegan menos, la dificultad más complicada la tengo yo", manifestó.

OTRAS FRASES:

Real Sociedad:

"Lo que queremos es hacer un buen partido de fútbol. Y eso se prepara desde la cabeza".

El Bernabéu y la final de Copa:

"El club tomará una decisión, pero esto no me importa. Me importa el partido de mañana".

¿Pasarán ante el PSG?:

"Yo no creo nada, sé que lo vamos a dar todo. Tenemos muchas ganas de hacerlo bien, pero ahora estamos concentrados para el partido de mañana".

Falta de gol de Cristiano Ronaldo Ronaldo:

"Quizás por esto, ahora mismo está más motivado que nunca y con ganas de demostrar cosas. Siempre ha demostrado que está en las grandes citas. Cristiano siempre cumple en las grandes citas".