Exfutbolista Ricardo Peláez llama "estúpido" a Faitelson y se retan en vivo

El polémico periodista mexicano David Faitelson, se llevó un duro revés en pleno programa en vivo y le llamaron "estúpido" cuando hizo un comentario que no le gustó al exfutbolista y ahora comentarista, Ricardo Peláez.

"Miguel Herrera negoció su llegada al América pidiendo a cambio que tu te fueras del América. Tan sencillo como eso", dijo David Faitelson, lo que generó un malestar en Peláez quien de inmediato le respondió: "Eres un estúpido".

La pelea se fue calentando. Faitelson le reclamó: ¿Perdóname? Peláez se fue contodo: "Lo que oiste, eres un estúpido", le volvió a repetir.

"¿Me llamaste estúpido?", le preguntó David y Peláez muy furioso comentó: "Sí, al aire, ¿quiéres que te lo vuelva a repetir?". La pelea estuvo al rojo vivo.

David Faitelson reaccionó. "O me ofreces una disculpa o tendrás problemas. Aquí no es Televisa". Y el exjugador fue claro: "No te ofrezco nada y te lo repito", le dejó ir de un solo Peláez quien fue director deportivo del equipo más importante de México, el América.