¡Buenas noticias! Yerry Mina apunta a la titularidad frente al Getafe

El debut del central Yerry Mina en el Valencia-Barcelona, partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey, podría tener continuidad este domingo con una titularidad ante el Getafe, debido a la sanción de Samuel Umtiti y las dudas que genera el estado físico de Gerard Piqué.

YERRY MINA TRAS DEBUTAR CON EL BARCELONA: ''FUE MUY EMOCIONANTE''



A ello se une también que el cuarto central, el belga Thomas Vermaelen, sigue de baja y aún no ha entrado en el trabajo de grupo, por lo que mañana tras el entrenamiento no se espera que reciba el alta médica.



Umtiti vio una amarilla el pasado domingo contra el Espanyol y cumplirá una sanción por llegar al ciclo de cinco, como así lo ratificó el comité de competición.



Por su parte Piqué no se ha entrenado hoy con sus compañeros, y tras pedir anoche el cambio en Mestalla cuando faltaban siete minutos para el final del partido, su disponibilidad para el partido contra el Getafe se conocerá mañana por la tarde cuando Ernesto Valverde dé la lista de convocados.



En principio, Piqué no iba a estar hábil para el partido contra el Valencia, después de que su abuelo, el exdirectivo Amador Bernabéu, reconociese en un medio radiofónico que su nieto estaría entre ocho y diez días de baja por un problema físico. El Barça no dio parte médico de la supuesta elongación, y finalmente el jugador entró en la lista y jugó anoche de titular.



La situación de Piqué, además de que Vermaelen no se espera que reciba el alta, abre la titularidad a un Yerry Mina que después de debutar en Mestalla podría aparecer en el Camp Nou el domingo en el equipo titular.

Después de la sesión de este mediodía en la ciudad deportiva, Valverde volverá a reunir mañana a sus jugadores, tras la cual atenderá a los medios y posteriormente dará la lista de convocados.