ESCÁNDALO: Jermaine Pennant, ex del Liverpool, expusaldo de su equipo por video sexual

El delantero inglés Jermaine Pennant fue expulsado este sábado de su equipo, el Billericay Town FC de la séptima división de Inglaterra, debido a un video sexual que protagonizó con su pareja.

Según dio a conocer The Sun, el ex futbolista del Liverpool, Zaragoza, entre otros, fue pillado junto con su novia Alice Goodwin teniendo relaciones en vivo para una página de webcams, donde cobran alrededor de 10 euros por minuto.

Pennant optó por realizar estas grabaciones cubriéndose su rostro para no ser identificado, pero los usuarios lograron descubrirlo debido a un tatuaje que tiene en su mano con la palabra amor en inglés 'love' y que ha servido para confirmar que se trataba del futbolista.

Cabe señalar que no es la primera vez que Pennant está en el ojo del huracán, ya que en 2011 fue detenido por agredir presuntamente a una mujer en una discoteca y por conducir bajo los efectos del alcohol.

CLUB STATEMENT | Today we announce the departure of @pennant83 from the club, Everyone at @BTFC would like to thank him for his contribution this season and wish him well in the future ? pic.twitter.com/d1jH5jxyb5