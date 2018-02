Las sentidas declaraciones de Griezmann tras gane del Atlético con gol suyo

El francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, dedicó el triunfo de su equipo ante el Málaga (0-1) en La Rosaleda y con un gol suyo en el minuto 1, a Nacho Barberá, el 'Cholito', jugador de 15 años del Alzira y seguidor rojiblanco que falleció hace una semana por muerte súbita cuando jugaba un partido con su equipo.



"Este era un partido para el 'Cholito'", dijo el rojiblanco cuando fue preguntado por el partido y por la victoria en Bein Sports.



"Fue una perdida muy triste. La noticia fue una gran tristeza para todos", añadió Griezmann, que celebró el tanto que firmó en el segundo 39 alzando al cielo una camiseta con el dorsal siete y con el nombre de 'Cholo Barberá'.

Ver: Tabla de posiciones de la Liga de España



En cuanto al encuentro, el francés destacó los tres puntos logrados por encima de lo demás. "Sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero son los partidos que nos gusta jugar", declaró.



Griezmann también manifestó que se sintió bien con su labor defensiva en la tarea de aguantar el 1-0 logrado. "Si no puedo ayudar en ataque, ayudo en defensa. Me encuentro bien físicamente.".



El futbolista comentó que ahora deberán pensar en el encuentro de Liga Europa frente al Copenhague, el próximo jueves, y que no estará pendiente del partido del Barcelona mañana, domingo.



"Yo estaré con mi niña disfrutando. Luego hay que preparar el partido del jueves", concluyó.