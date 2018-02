¡Qué lujo! Amado Guevara vivió el Real Madrid - Real Sociedad en el Bernabéu

Si tenían alguna duda sobre el equipo que sigue Amado Guevara en el fútbol de España, ahora ya no hay nada que discutir.

El que fue asistente técnico de Jorge Luis Pinto en la Selección de Honduras ha viajado a Madrid para presenciar el juego de los merengues ante la Real Sociedad en la Liga.

Su esposa Lucía Aragón, fue quien compartió dos fotos espectaculares del Lobo, una en las afueras del Santiago Bernabéu y la otra en el museo blanco, donde están las 12 copas de Champions League.

El equipo de Zidane al final derrotó 5-2 a la Real Sociedad y tomó confianza de cara al juego del miércoles ante el PSG por los octavos de final de la Champions.

¿Será que Amado también estará en este compromiso? Lo que si es cierto es que Guevara se ha dado un tremendo lujo, en lo que parece ser unas breves vacaciones.

Guapo mi Amado??! In love with the best. #ProudWife pic.twitter.com/FGZ6IuKGY4