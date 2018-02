Lucas Vázquez sobre el PSG: "Estamos sin miedo a nadie"

Lucas Vázquez, futbolista gallego del Real Madrid, declaró que con la plantilla que tienen hay "muchas posibilidades" de ganar al PSG en la Liga de Campeones y aseguró que están "sin miedo a nadie".



Lucas Vázquez fue titular en el partido contra la Real Sociedad y marcó el primer gol del partido en el minuto uno del choque.



"Me tocó salir de inicio e intenté hacerlo lo mejor posible", apuntó Vázquez, que aseguró que desde ya están pensando en el PSG, su rival en los octavos de final de la Liga de Campeones y al que reciben primero en el Santiago Bernabéu.



"Con la plantilla que tenemos hay muchas posibilidades de ganar y el madridismo siempre tiene ganas de estos partidos. Nosotros estamos muy motivados y sin miedo a nadie, porque si estamos bien es complicado que nos puedan ganar", confesó.

En el último partido contra la Real Sociedad fue protagonista el francés Karim Benzema, que fue pitado por la afición después de fallar un gol muy claro en el tiempo de descuento.



"A Karim lo veo muy bien. No tuvo suerte de cara al gol, pero se asoció y creó espacios. A mi me encanta Benzema. Es verdad que le silbaron, pero es momento de estar todos juntos. No es el momento de hacer esas cosas porque ahora es cuando la comunión entre equipo y afición debe ser más fuerte", finalizó.