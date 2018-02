Adrien Rabiot asegura que Neymar recibe trato especial en el PSG

Neymar sin duda es el jugador más destacado del PSG. Gracias a su gran aporte y calidad el futbolista brasileño recibe "trato especial" aseguró su compañero, Adrien Rabiot.

Rabiot destacó que aunque Ney tenga trato especial en el vestuario del club, el brasileño es una persona tranquila.

“Es un tipo muy fácil. Y podría ser un poco más arrogante, pero no es el caso . Sabemos que tiene algunos privilegios en el vestuario, al igual que Kylian Mbappé. A mí no me molesta y no le presto atención. No estoy celoso de ninguno de los dos” confesó el francés.

El internacional con Francia no pudo escaparse de hablar de su rival en Champions, el Real Madrid.

“El Madrid querrá salvar su temporada. Estarán sobremotivados. Ellos tienen mucha experiencia en esta competición, y nosotros no tanta. En mi opinión, está en un 50-50” afirmó Rabiot.

Adrien Rabiot de 22 años está disputando su sexta temporada con los parisinos y espera poder está temporada finalmente llevarse la orejona.