Rabiot confiesa que Neymar tiene privilegios dentro del vestuario del PSG

El mediocampista Adrien Rabiot confesó este domingo antes de enfrentar al Real Madrid por los octavos de final de Champions, que su compañero Neymar Jr tiene un trato especial dentro del vestuario del PSG.

''Es un tipo muy fácil. Y podría ser un poco más arrogante, pero no es el caso . Sabemos que tiene algunos privilegios en el vestuario, al igual que Mbappé. A mí no me molesta y no le presto atención. No estoy celoso de ninguno de los dos'', dijo el jugador a una entrevista concedida a L'Equipe.

El brasileño se ha convertido en toda una figura en el equipo parisino, donde en 26 partidos disputados en todas las competiciones ya registra 27 goles y 16 asistencias.

Asimismo, Rabiot se refirió al esperado partido que tendrá contra el conjunto mrengue el próximo 14 de febrero en el Santiago Bernabéu.

''El Madrid querrá salvar su temporada. Estarán sobremotivados. Ellos tienen mucha experiencia en esta competición, y nosotros no tanta. En mi opinión, está en un 50-50'', cerró el francés.