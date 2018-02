Cristiano Ronaldo sobre PSG: "Esta eliminatoria puede marcar una temporada"

El portugués Cristiano Ronaldo destacó la trascendencia que tiene la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el PSG, que aseguró "puede marcar una temporada entera", confiado en superarla por la mayor experiencia de su equipo tras ganar sus dos últimas ediciones.



"Esta eliminatoria entre Real Madrid y PSG es de las que puede marcar una temporada entera. Vamos a jugar frente a un gran equipo con excelentes jugadores, a los que respetamos mucho. Pero ya hemos demostrado que tenemos un grupo muy fuerte, unido y con mucha experiencia en esta competición", manifestó Cristiano.



El astro portugués recibió el Premio Goal 50 al mejor jugador de la pasada temporada, un galardón que recibe por quinta vez en su carrera. Cristiano se impuso al portero italiano del Juventus Gianluigi Buffon, segundo clasificado, y a su compañero de club, el croata Luka Modric, que fue elegido tercero.

Ver: La foto de los directivos de Motagua y Olimpia con Cristiano Ronaldo



"Busco siempre estar al mejor nivel y a veces las cosas no salen como nos gustarían, pero la experiencia me ha enseñado que hay que seguir trabajando duro para alcanzar nuestros objetivos", señaló en declaraciones que difunde la web del club blanco.



"Es un placer recibir una vez más este premio. Quiero agradecérselo a todos los que me han votado y sobre todo a mis compañeros y al cuerpo técnico del Real Madrid, sin los cuales no hubiera sido posible ganarlo", sentenció.