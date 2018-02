Alexis Sánchez responde a las críticas de quienes lo han llamado 'agrandado'

El delantero chileno Alexis Sánchez se sentó a platicar con Thierry Henry en una entrevista para 'Sky Sports' y habló abiertamente sobre su salida del Arsenal, llanto de Messi tras el encuentro ante el Chelsea (2012). Además respondió a las críticas de quienes lo han criticado en ciudad natal.

En primera instancia Alexis dejó en claro que la razón de su salida del conjunto de Londres fue porque 'quería crecer como jugador', ya que en las temporadas que estuvo allí solo logró levantar cinto títulos, ninguno con relevancia internacional.

Pero de momento, ya vestido con los colores del Manchester United, Sánchez recordó que ser futbolistas era uno de sus sueños desde niño, pero tras cumplirlo sus mismo seres cercanos lo han señalado, a tal punto de llamarlo 'agrandado'.

Sánchez mientras celebraba uno de sus goles con el Manchester Unied.

"En mi infancia mi sueño era como el tuyo: -ser jugador de fútbol y jugar con los mejores-. Creo que en Sudamérica cuesta más y sino jugara no sé qué haría, capaz estuviese trabajando en Chile. A veces la gente te dice que cambiaste, te compras un carro lindo y te dicen estás agrandado, pero con el tiempo y la experiencia que tienes en el fútbol he aprendido, creo que al final no puedes tener a todo el mundo contento", mencionó.

Y agregó: "El fútbol te hace tener las cosas de lujo, pero la gente no ve el esfuerzo que hay atrás. El esfuerzo de no ver a tu familia, de no estar en el cumpleaños de tu madre. Hay otros jugadores que están concentrados y pierden el nacimiento de un hijo".

A sus 29 años la carrera del sudamericano ha sido impresionante. Llegó con talla de jugador promesa al Barcelona el 2011, explotó su talento, levantó títulos y fue electo como el Mejor Futbolista de Barcelona (2013).

