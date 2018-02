Más de 1.800 efectivos se desplegarán mañana en el Real Madrid y el PSG

Más de 1.800 efectivos se desplegarán en el partido que disputarán mañana el Real Madrid y el París Saint Germain en el Santiago Bernabéu, para el que se prevé la llegada de unos 4.000 seguidores galos que en su mayoría no se consideran violentos.



El dispositivo estará integrado por efectivos de Policía Municipal, Samur, Protección Civil, Cruz Roja y sobre todo de Policía Nacional, de unidades como Intervención Policial (antidisturbios), Prevención y Reacción (UPR), Guías Caninos y Caballería.



Estas tres últimas han recibido hoy la visita, en sus instalaciones de la casa de Campo, de la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ante la que los agentes a caballo han hecho una vistosa demostración sobre cómo trabajan para garantizar la seguridad en eventos como el de mañana.



Se trata de un encuentro declarado de alto riesgo para el que se prevé un lleno absoluto en el campo y en el que la Policía, como hace habitualmente, vigilará tanto el interior del campo como los desplazamientos de los seguidores franceses por la capital.

La Policía y la Delegación recomiendan llegar temprano al partido y no portar elementos prohibidos que serán retirados en los controles, para facilitar la labor policial.



La delegada ha subrayado la figura de los coordinadores de seguridad de estos partidos -13 de Policía Nacional y tres de Guardia Civil-, que durante el último año han coordinado los dispositivos en unos 300 encuentros a los que asistieron 4,6 millones de personas "casi sin incidentes", ya que solo se levantaron 250 actas por infracciones.



El año pasado la Comunidad de Madrid acogió veinte partidos de alto riesgo, trece de competición europea y tres de Liga y Copa del Rey.



Dancausa ha visto cómo los miembros de Caballería manejan a los animales para que se controlen ante ruidos, incluidos disparos, y ante lanzamiento de bengalas y fuego, logrando controlar a las masas enfervorecidas y detener a los violentos.



Preguntada por la peligrosidad de los ultras del PSG y la posibilidad de que algunos sean violentos ha dicho que la Policía tomará las medidas necesarias para que estén controlados, sin dar detalles por seguridad.



Fuentes policiales han precisado que la mayoría no se consideran violentos.



En el encuentro de mañana también se tomarán las medidas de seguridad referidas al nivel de alerta antiterrorista 4, reforzado tras los atentados de Barcelona, que se llevan a cabo desde hace tiempo.



Dancausa ha precisado que, a pesar del incidente ocurrido entre dos ultras del Atlético de Madrid el pasado 18 de enero, en el que un joven resultó herido grave, "no se ha tomado ninguna medida especial porque afortunadamente no deja de ser un caso aislado".



"Desde hace muchos años se ha controlado la violencia en el fútbol, los equipos están contribuyendo a ello y creo que lo tenemos muy asumido", a pesar de que "a veces se produce algún incidente aislado, que espero que no se repita", ha añadido.



La delegada ha expresado su deseo de que gane el Real Madrid gane mañana, "y si puede ser por cuatro a cero mejor", ha bromeado.