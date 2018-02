Ángel Di María avisa: "Mi relación con el Madrid ha terminado"

Para Ángel Di María sin duda será un partido especial, pues regresará a su antigua casa, el Santiago Bernabéu.

El jugador del PSG y ex del Real Madrid, habló previo al juego de mañana y ha dejado las cosas claras. Mucho se habló de su posible fichaje con el Barcelona, tema que no agradó mucho al madridismo.

“Mi relación con el Madrid ha terminado, porque mi ciclo allí terminó. Francamente, no tendría ningún problema en jugar en el Barça, al contrario. El único club con el que no podría firmar es Newell's Old Boys porque soy fanático de Rosario Central”, remarcó.

Por otra parte, Di María recordó aquella carta que le mandó el Real Madrid sobre no jugar la final del Mundial del 2014 con Argentina.

“Recibí esta carta del Real Madrid el mismo día de la final de la Copa del Mundo. Me tomé la molestia de leerla, y luego la rompí. La carta decía que la selección argentina tenía que encargarse de lo que pudiera pasarme en caso de que estuviera alineado en la final. (Di María se lesionó en cuartos contra Bélgica y no jugó en la semifinal contra Holanda; ese verano fue traspasado al United). No necesito recordar esta carta para estar motivado en contra de ellos. Jugar contra el Real Madrid ya es una motivación en sí mismo”, confesó.

El Fideo considera que el París Saint Germain es un fuerte candidato a pelear por el título en esta Champions League.

"Somos conscientes de que tenemos todo para ganar esta competición y es nuestra intención, pero no somos los únicos ... Hay una élite compuesta por varios equipos que también quieren levantar este trofeo. Las cosas serias comienzan a partir de ahora”, dijo.

OTRAS RESPUESTAS

Cristiano, Messi y Neymar. ¿Quién es mejor?

“Son tres grandes jugadores y es un privilegio tenerlos uno al lado del otro. Pocos jugadores tienen la suerte de haber jugado con los tres mejores futbolistas del mundo. Cuando sea mayor, podré contarlo con mucha nostalgia”.

¿Cómo es el ambiente en el vestuario del PSG?

“Tratamos de llevarnos bien. Sabemos que es importante que el vestuario esté unido para lograr cosas importantes. También sabemos que tenemos grandes objetivos y tenemos la capacidad de lograrlos”.