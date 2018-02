Diego Lugano, de crack uruguayo a portavoz de un club en Brasil

El uruguayo Diego Lugano recién se retiró del fútbol profesional y lo hizo con la camisa del Sao Paulo de Brasil, club muy especial para él.

Lugano, un recio defensor que con su selección jugó los Mundiales de 2010 y 2014 y ganó la Copa América de 2011, tuvo dos pasos por Sao Paulo. En su primera etapa en el club, ganó la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes en 2005.

Lugano debutó en Nacional de Montevideo en 1999 y en 2003 llegó al Sao Paulo, donde jugó hasta 2006. Desde allí pasó al Fenerbahce turco y en 2011 fue transferido al Paris Saint-Germain.

Luego se desempeñó también en el Málaga, West Bromwich Albion y Cerro Porteño. Su segunda etapa en el club brasileño fue entre 2016 y 2017.

Es justamente en el Sao Paulo que Diego Lugano continúa su vida desde ahora; el club le ofreció el cargo de superintendente de relaciones institucionales, que Diego define como "muy amplio".

"Tengo la potestad de interactuar con el coordinador y el ejecutivo de fútbol en las decisiones que se tomen, pero también puedo participar en la agenda de viajes, de partidos, de entrenamientos. Aunque mi participación es más institucional que deportiva, o sea, voy a ser el portavoz del club cuando este quiera manifestar algo, y también intentar relacionarme con los jugadores, con las inferiores, con la hinchada y transmitir valores", relató al portal Domingo.

El Sao Paulo es como una casa para Diego Lugano.

No sabe muy bien cómo seguirá todo a partir de ahora ni tiene planes para el futuro. Dice que la propuesta del São Paulo lo tomó por sorpresa y que, por el momento, está dejándose llevar "por la realidad".

"No sé qué sensaciones voy a tener del otro lado de la cancha ni si voy a soportar el cambio, pero por ahora voy a intentar hacer las cosas de la mejor manera posible y prepararme para lo que sea, por eso voy a hacer un curso de gestión".

La verdad, dice el (ex) jugador, es que después de tantos años le cuesta imaginarse en otro lugar. "Esto que estoy emprendiendo ahora es una aventura, después de una carrera de 20 años no te ves en otro lugar que no sea la cancha".

AMENAZADO DE MUERTE

Lejos de esa labor que realia con el club Sao Paulo, no todo pinta de maravilla al parecer.

Lugano apenas tiene 37 años de edad. Su retiro fue este mismo año.

Según el diario Folha de Brasil, Diego Lugano reconoció que fue amenazado de muerte por opinar y enfrentarse a la corrupción que había en el fútbol uruguayo.

Además, el excapitán de la selección uruguaya dijo que el fútbol uruguayo es un desastre, una vergüenza porque hace mucho tiempo está todo mal.

Lo único que destacó el ídolo del San Pablo es el proceso del “Maestro” Óscar Washington Tabárez, al cual calificó como serio. Piensa además que Uruguay va a hacer una buena campaña en Rusia 2018.