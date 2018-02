Dani García espera que Valverde le "dé fiesta a Messi"

El capitán del Eibar, Dani García, confesó este miércoles que le gustaría que el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, diese "fiesta" a Leo Messi el sábado en Ipurua en partido de LaLiga Santander, aunque cree que "si juega y no tiene el día" los armeros pueden tener alguna opción ante el que para él es "el mejor equipo del mundo".



"Tienen la Liga controlada", dijo el vasco, quien opinó que su equipo debe intentar que los de Valverde "no salgan fácil con el balón", aunque sabe que para lograr los tres puntos "se debería ver al mejor Eibar y al peor Barcelona".



Es el único jugador, junto con Ander Capa, que sigue en el Eibar desde Segunda B, y cree que la actual es "la mejor plantilla que ha tenido el Eibar" desde que él viste de azulgrana.



El dulce momento de los armeros también influye, aunque Dani García es de la opinión de que "para jugar contra el Barcelona siempre es mejor que te coja en un buen momento, pero contra ellos tampoco importa", reconoció.



Lo que sí tiene claro es que su equipo debe darlo todo en el césped de Ipurua. "Si no jugamos a lo que es el Eibar, tendremos bronca en el descanso; si somos nosotros, y no ganamos, al menos habremos dado la cara", afirmó.



No sólo bastará con hacer un buen partido, sino que el Eibar deberá tener también algo de suerte a su favor. "Ya nos pasó contra el Atlético, hicimos un gran partido y no conseguimos ganar", apuntado el capitán, que añadió que "hay que estar muy concentrado los 90 minutos, porque en una jugada se puede acabar el partido".



Ve a su equipo "muy bien" defensivamente, y con "una chispa en el cuerpo" que antes "no tenía".



Su carácter competitivo salió a relucir al ser cuestionado sobre si firmaría el empate, a lo que ha respondido que prefiere "disputar el partido antes que firmar nada".



En torno a su renovación, fue parco en palabras, y aseguró que se encuentra "disfrutando del momento" a lo que agregó que hay "opciones de que siga y de que no lo haga".