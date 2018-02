Sorpresa: Thiago Silva no estará en el once del PSG contra el Real Madrid

El brasileño Thiago Silva no estará en el once titular del PSG este miércoles en el Bernabéu en la ida de los octavos de final de Champions contra el Real Madrid y su puesto en el centro de la defensa lo ocupará el francés Presnel Kimpembe, informa la web de "L'Équipe".

El rotativo señala que el entrenador, Unai Emery, le comunicó la decisión esta mañana, lo que provocó la sorpresa del defensor y capitán del equipo parisino.



La decisión es deportiva, puesto que el jugador se encuentra en perfectas condiciones, ya que rotó en el último duelo del PSG, el pasado sábado contra el Toulouse.



La prensa francesa ya había mostrado su extrañeza porque no fuera el capitán el jugador que compareció ante los medios ayer junto a Emery en la rueda de prensa oficial previa al partido.



Lo hizo Marquinhos, que en ausencia de su compatriota y del italo-brasileño Thiago Motta, que no forma parte de la convocatoria.