La ocurrencia de CR7 y Modric ¿Estarán pensando celebrar así ante el PSG?

Cristiano Ronaldo y Luka Modric, dos de los pilares importantes del Zidane en la plantilla del Real Madrid, fueron captados en el último entrenamiento de los merengues ensayando un peculiar saludo. La pregunta es: ¿será que así celebrarán sus goles ante el PSG?

Bueno, eso no lo sabemos. Lo cierto es que la afición madridista no les perdonará si no clasifican a la siguiente fase de la UEFA Champions League, teniendo en cuenta que en LaLiga las cosas no han marchado bien.

Madrid viene de ganar 5-2 al Real Sociedad. Mientras que los parisinos también hicieron lo suyo ante el Toulouse (1-0). Sin embargo, pese a que estos resultados los llenaron de confianza, la prueba de fuego será este miércoles en el Bernabeú por el partido de ida de la UEFA.

Te puede interesar: Barcelona llega a un acuerdo con esta joven promesa brasileña