Emery indignado: ''La tendencia del árbitro era pitar más cerca del Madrid''

El enternador del PSG, Unai Emery, se mostró descontento con el arbitraje del italiano Gianluca Rocchi, a quien señaló como uno de los responsables de la derrota de su equipo ante el Real Madrid en el Santigo Bernabéu.

EL RESULTADO QUE NECESITA REAL MADRID O PSG PARA ESTAR EN CUARTOS DE FINAL

''Desde el principio no ha estado equilibrado. La tendencia suya era pitar más cerca del Madrid. El 1-1 llegó con una decisión dudosa porque le han reforzado'', comenzó diciendo el español.

''Los pequeños detalles de los árbitros hoy no nos ayudado. El penalti de Lo Celso para mí no lo es, y luego la mano de Ramos, me dicen que no es penalti'', declaró Emery al término del encuentro.

Asimismo el técnico parisino explicó que ''no es cuestión de justificarse en los árbitros. Hemos hecho un gran partido, pero también necesitamos que las decisiones arbitrales no nos quiten fuerza''.

Por último, Emery señaló que no se merecían ese resultado en contra (3-1) insistiendo en el tema arbitral de Rocchi.

''No hemos merecido este resultado. Hemos dominado hasta el punto de que si el árbitro hubiese sido un juez más equilibrado podríamos habernos llevado un empate o incluso diría que en el minuto 70 veía más cerca el 1-2'', finalizó.