¡Neymar responde en el Bernabéu sobre el rumor de su llegada al Real Madrid!

El brasileño Neymar aseguró tras el 3-1 en contra del París Saint-Germain en el estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, que "no está nada decidido" y que la eliminatoria se solventará en París donde confía en remontar.



"Cometimos errores en ciertos momentos. No tuvimos tranquilidad ni madurez, sobre todo al final del partido. Creo que a nuestro equipo le faltaron algunos detalles pequeños", analizó Neymar ante la prensa de su país en la zona mixta.



"Pero tenemos que solucionarlo. No hemos hecho un mal partido. Creo que tenemos que ser mejores si queremos eliminar al Real Madrid", añadió.



Preguntado por una posible remontada el 6 de marzo en París, Neymar declaró: "Creo que es difícil, pero nada es imposible".



"El año pasado viví una situación mucho peor y logramos clasificarnos", añadió la estrella brasileña, recordando el famoso 6-1 del Barcelona al París SG para remontar el 4-0 encajado en el Parque de los Príncipes cuando defendía la camiseta azulgrana.

¿SE VA AL REAL MADRID?



Preguntado por si llegará al Real Madrid en el futuro, el brasileño se centró en su actual club. "Tengo contrato con el PSG, ahora estoy centrado en el PSG y estoy feliz".