Bajo rendimiento con el United de Mou empujan a Pogba al Real Madrid

El tercer fichaje más caro en el mundo del fútbol, Paul Pogba está en el ojo del huracán en la Premier League y desde ahora existen rumores que lo vinculan con el Real Madrid en futuro cercano.

La realidad es que después del choque ante el Newcastle el entrenador portugués sustituyó al francés porque "quería a alguien que hiciera bien las cosas sencillas".

Sumado a ello, que el centrocampista que les costó unos 110 millones de dólares no ha mostrado el nivel del precio que pagaron por él.

Paul no ha mostrado el nivel que todos esperaban. Sumado a ello el mal rendimiento del club en lo que va de la temporada.

Te puede interesar: Alarma en el Real Madrid, Toni Kroos se lesiona

El último en advertir fue el propio exfutbolista Ally McCoist quien en una entrevista para Talk Sports soltó: "Creo que el United lo firmaría", haciendo énfasis en que los merengues podrían ofrecer hasta 135 millones y que además Paul "no parece cómodo jugando en esa posición y no lo está haciendo bien con Mourinho. No están sacando lo mejor de él".