Valverde:"Si empezamos a contar los puntos, podemos equivocarnos"

El técnico del Barcelona Ernesto Valverde ha vuelto a advertir sobre la necesidad de asegurar la victoria en cada partido: "Podemos equivocarnos".

Después de que en los dos últimos partidos su equipo haya dejado de ganar cuatro puntos (empates ante el Espanyol y el Getafe), Valverde ha recordado que "cuando piensas que tienes margen de error, estás dando el primer paso para cometer un error".

Emery: "Estoy convencido que el PSG eliminará al Real Madrid"

Y es que el entrenador del Barça no ha abandonado el discurso de prudencia del que ha hecho gala durante todo el curso. "Todavía no hemos ganado nada, la temporada está yendo muy bien pero todo depende de un resultado, de una dinámica buena o menos buena y en ese sentido lo que estamos diciendo es que todavía nos queda mucho por delante", ha comentado.

"Hay que plantearse cada partido como si fuera el último. Sumar tres puntos es muy complicado y lo del otro día (ante el Getafe) es un ejemplo de que todos los rivales son muy fuertes. Nos queda mucho camino por recorrer", ha insistido.

En la víspera del partido ante el Eibar, Valverde ha alertado sobre el juego de los vascos, del que le preocupa "el momento en el que están" y que le ha llevado a ganar ocho de los últimos doce partidos.



"Juegan de una manera muy característica, muy marcada por su entrenador y están en el mejor momento de la temporada. Te hacen entrar en su dinámica, te arrastran a su terreno, son muy intensos y hay que saber salir de esa presión a la que te someten", ha comentado.



Valverde ha añadido que en Ipurúa, su equipo tiene que adaptarse al estilo del rival y a las condiciones del campo. "Hay que tener cuidado, sobre la pizarra todo funciona, pero después su presión es muy grande. El Eibar es un equipo muy perseverante, que corre mucho y que entra muy bien en los partidos", ha insistido.



Y a todo ello se suma la dificultad de que el próximo partido europeo es en Stamford Bridge ante el Chelsea: "El partido del martes es importante, pero el de mañana también lo es. Ahora llevamos una semana limpia (sin partidos), necesitábamos esta semana para tener margen (de recuperación). Yo no estoy pensando en el partido del martes, porque tras el empate del otro día, el de mañana aún es mas importante".



Valverde se ha congratulado por no tener jugadores pendientes de recuperación: "Ayer ya entrenamos con todo el equipo, Vermaelen participó en la primera parte con el grupo-, ha dicho; pero ha recordado que durante la temporada siempre surgen contratiempos.



El técnico azulgrana ha comentado que siguió por televisión el partido de Champions entre el Real Madrid y el París Saint Germain y ha dicho que fue un encuentro "disputado" que se decantó del lado de los madridistas por la pegada "en los momentos decisivos", pero ha advertido que la eliminatoria no está decidida.



Cuando le han preguntado si quiere que el Real Madrid caiga ante el PSG, Valverde ha dicho que lo que el entrenador del Barça desea es que su equipo elimine al Chelsea.



Finalmente el técnico azulgrana ha comentado que para estar en igualdad de condiciones con el Chelsea le hubiera gustado jugar este partido ante el Eibar hoy mismo: "Me hubiera gustado jugar hoy, viernes. ¿Si lo pedimos? No lo sé".