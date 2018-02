Los cuatro jugadores del West Brom se disculpan por el incidente en Barcelona

El portero Boaz Myhill, el defensa Jonny Evans y los centrocampistas Gareth Barry y Jake Livermore han pedido perdón este viernes por el incidente que provocaron en la madrugada del pasado jueves en Barcelona.

Los cuatro futbolistas usurparon un taxi en la Ciudad Condal después de haber salido de su hotel a altas horas de la madrugada en busca de un restaurante.



"Nos gustaría pedir perdón a nuestros compañeros, al entrenador, al club y, sobre todo, a los aficionados por el incidente que se ha divulgado en los medios en las últimas horas", publicó el West Brom en un comunicado, firmado por Evans, de 30 años, Barry, de 36, Livermore, de 28, y Myhill, de 35.



"Creemos que es importante que se sepa que somos nosotros los jugadores involucrados en el incidente que tuvo lugar durante la concentración en España esta semana, puesto que, si no, se podría implicar a nuestros compañeros", destacan en la nota.



"Pedimos perdón por saltarnos el horario y aceptamos que hemos violado el código de conducta y profesionalidad que se requiere de un jugador del West Bromwich Albion'', señalaron.

''El club nos ha informado que va a llevar a cabo su propia investigación y estamos dispuestos a colaborar. Mientras tanto, queremos asegurar a los hinchas que este incidente no afectará nuestra determinación para recuperarnos de la que está siendo una temporada complicada", concluyen.



El West Brom se desplazó a comienzos de semana a Barcelona para realizar una concentración, pero en la madrugada del miércoles al jueves varios futbolistas dejaron la expedición para buscar un sitio para cenar.



A las 5:30 de la mañana, cuando salieron del establecimiento, se encontraron el taxi sin conductor y se dirigieron a su hotel, aunque no fue hasta un par de horas más tarde cuando el incidente fue reportado a la policía tanto por el taxista como por los trabajadores del hotel.



De acuerdo con los Mossos, los cuatro futbolistas del equipo inglés prestaron declaración, aunque ninguno fue detenido.





