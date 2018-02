Cristian Villagra colgará las botas temporalmente para donar médula ósea a su hermano

El lateral zurdo del Club Atlético Tucumán, Cristian Villagra, abandonará temporalmente el fútbol para salvar a su hermano, que padece leucemia y necesita someterse a un trasplante de médula ósea.

"Me sentía en la obligación de contarlo porque por ahí uno no toma conciencia de lo que es donar. Para mí esto es más que importante en mi vida, más que hacer un gol en una final", declaró Villagra al canal local Fox Sports.



El defensa, de 32 años, estará de baja hasta marzo y no estará disponible para el partido de la decimosexta jornada de la Superliga contra Argentinos Juniors este sábado.



"Hoy en día no tengo miedo", explicó Villagra, y agregó que solo espera "que salga todo bien y poder salir adelante".



Además, contó que su hermano Gonzalo y él forman parte de una "familia unida" que, como todas las demás, no esperaban una noticia como esta.



"Es algo que una familia no espera, después de esto vamos a estar más unidos", sostuvo el argentino.



El trasplante de médula ósea está programado para el 26 de febrero y el futbolista es el único compatible con su hermano.



Agradeció el apoyo popular que ha recibido tras comunicar la noticia a través de su club, así como de antiguos compañeros de equipos anteriores.



Las redes sociales se volcaron también con el cordobés, algo que reconoció que le llena de fuerza "para afrontar esta situación".



"Mucha fuerza a nuestro jugador Cristian Villagra y a su familia en este momento. Su decisión es un ejemplo y no hace más que demostrar su grandeza. ¡Todo el pueblo Decano está con ustedes!", publicó en su cuenta de Twitter el club tucumano.



Villagra jugó anteriormente para clubes argentinos como River Plate o Rosario Central, así como en el ucraniano Metalist desde 2010 hasta 2015, y desde 2017 viste la camiseta de Tucumán.