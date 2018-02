Landon Donovan revela por qué orinó en el estadio Jalisco y pide disculpas

Landon Donovan no era un jugador muy querido en México, ahora juega con el León en dicho país. La estrella estadounidense nunca escondió su rivalidad con los aztecas a nivel de selecciones.

Pero ojo, uno de los hechos que despertó el odio de los hinchas mexicanos hacia Donovan fue aquel polémico episodio donde el jugador orinó en el estadio Jalisco.

Esto se dio en 2004, previo a un duelo contra el Tri en las Semifinales del Preolímpico de CONCACAF. Landon reveló lo sucedido.

"No es excusa, pero estábamos en Guadalajara para jugar el Preolímpico y nos quedaba en autobús otra hora y nos estábamos hidratando, no había baño en el autobús. Cuando llegamos al estadio, el hombre me dice que no tiene llaves para abrir el estadio y pues estuvimos esperando otros 30 o 45 minutos cuando entramos y yo le dije que tenía que ir al baño, él me respondió que no había baños ahí. Y yo dije: 'es un estadio ¿cómo no van a haber baños?' Me dijo que lo sentía, pero yo tenía que orinar y por eso mucho de nosotros buscamos donde ir, bastante privado, y yo tenía que saber que iban haber cámaras pero no había otra oportunidad", explicó el también apodado Capitán América.

Una vez explicado la sucedido, Donovan, que ahora juega en la Liga MX, mandó disculpas a los mexicanos que se ofendieron con su acción.

"Yo digo que lo siento a los mexicanos pero no fue mi intención hacer algo malo. La naturaleza llama y yo tenía que orinar", finalizó Donovan.