Impactante historia: Portero en Irak juega un día después de morir su hijo y nadie lo sabía

El futbolista Alaa Ahmed, que se desempeña como portero del equipo Naft Maysa de la Premier League de Irak, ha conmovido a todo el mundo tras disputar un partido oficial ante Al-Shorta en la liga de ese país.

El meta estalló en llanto en pleno campo de juego una vez finalizó el encuentro, lo extraño fue que sus compañeros no sabían el por qué de sus lágrimas, minutos después se enteraron que un día antes su hijo había fallecido.

El meta no pudo controlar su emociones, sus compañeros corrieron a consolarle y algunos hasta lloraron junto a él debido a lo impactante que resultó ser.

Según informan medios locales, Ahmed mantuvo en secreto esta dura noticia para no distraer al resto de la plantilla y pidió a sus familiares no difundir la noticia para que su entrenador no lo excluyera del partido al día siguiente.

