Árbitro del polémico Chelsea-Barcelona: ''Tuvimos que cambiar hasta de hotel''

Muchos recordarán al árbitro que pitó el Chelsea-Barcelona del 2009, uno de los partidos más polémicos que ha tenido en su historia la Liga de Campeones y que ha sido catalogado por la mayoría de los aficionados y periodistas como 'el mayor atraco en la Champions'.

Tom Hennig Ovrebo, el colegiado de esa recordada noche en el Stamford Bridge, se refirió nuevamente a ese duelo y confesó todo lo que tuvo que pasar luego de que finalizó ese choque, que terminó con un triunfo del Barcelona con un gol de Iniesta en el último suspiro tras no pitar hasta cuatro penales a favor del equipo inglés.

''No fue mi mejor día, la verdad. Pero esos fallos los puede cometer un árbitro, y a veces un jugador o un entrenador. Puedes no tener ese día el nivel que debes tener. Pero no, no puedo estar orgulloso de aquel día'', reconoció Ovrebo en una entrevista para Marca.

El noruego, que se retiro del arbitraje un par de temporadas después de ese escándalo, expicó que a pesar de esos fallos, se siente orgulloso de su carrera.

''Hubo varios errores y todo el mundo tendrá su opinión de esas jugadas. Pero los jugadores y los entrenadores también fallan y no pasa nada. Estoy orgulloso de haber tenido una larga carrera y haber estado en la élite europea un tiempo, y entre los mejores de mi país al menos. Por eso, no se puede recordar mi carrera solo por ese partido'', indicó.

Por último, Ovrebo reveló las consecuencias que tuvo que vivir luego de ese encuentro, que quedó marcado en la mente de los seguidores del Chelsea.

"Recuerdo que tuvimos que cambiar hasta de hotel y que había mucha gente hostil contra nosotros. Tuvimos que cuidarnos aquel día y el siguiente. Recibí amenazas de muerte en su momento, ahora ya está todo muy pasado'', señaló.