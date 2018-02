Arjen Robben anuncia cuando se retirará del fútbol

Arjen Robben reveló en una entrevista para el diario Bild de Alemania que su fecha de retiro está próxima. El holandés de 34 años dice estar en buena condición física, pero no es algo que vaya a durar por mucho tiempo.

"Un descanso este verano no me vendrá mal. Creo que aún me quedan dos años para poder seguir jugando al máximo nivel. Dependerá también de lo que diga el club, pero aún me veo con fuerzas para jugar en la élite hasta 2020” aseguró el holandés.

Robben quien ya lleva nueve temporadas con el Bayern Munich de Alemania, también mencionó que son decisiones que se deben pensar mejor y en familia."Son decisiones que hay que meditar con la familia y con los amigos mientras se cena algo en la cocina. Ya veremos" contó el extremo derecho.

Arjen tiene como primera opción quedarse en Alemania aunque no descarta ir a Estados Unidos y China.

Arjen Robben ha jugado en el Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid y Bayern Munich. Ha sido 96 veces internacional con Holanda, fue subcampeón del mundo en Sudáfrica 2010 y logró ganar una orejona con el Bayern.