YouTube: Los terribles rayos que electrizaron un partido de fútbol

La madre naturaleza hace lo suyo cuando le place. Tres de decenas de casos de rayos electrizando un partido fútbol han vuelto virales nuevamente en las redes sociales.

La primera de ellas se produjo con el Rangers de Escocia. Los jugadores estaba haciendo sus respectivos calentamientos cuando de repente fueron sorprendidos por un rayo.

Otro de ellos se produjo en Sudáfrica. Pero el que más conmocionó al mundo fue el relámpago que recibió Joao Contreras por la Copa de Perú. El jugador quien en ese entonces tenía 21 años sobrevivió al hecho de milagro.

Tras lo ocurrido el mismo Contreras dijo en su momento que: "Me sentía muerto en ese momento. No llegué a sentir absolutamente nada. Me desplomé y lo único que recuerdo es que desperté en el hospital. Yo no sabía nada y me contaron que fui impactado por un rayo".