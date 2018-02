Filipe: "Yo creo que Griezmann no quiere salir del Atlético"

El brasileño Filipe Luis, defensa del Atlético de Madrid, declaró hoy, tras el triunfo por 2-0 contra el Athletic Club, que él cree que Antoine Griezmann "no quiere salir" del club y remarcó que "pocos han pasado por la historia" de esta entidad "con tanta calidad" como el delantero internacional francés.

El mexicano Carlos Vela revela que no le gusta ver partidos de fútbol

"Griezmann está un paso por encima de los demás a nivel técnico y de calidad. Pocos han pasado por la historia de este club con tanta calidad. Y el futuro depende de él, de lo que él quiera. Yo me he ido y gracias a Dios tuve la oportunidad de volver. No todos tienen esa oportunidad. Yo la tuve y soy muy feliz", dijo el lateral

"Hay jugadores que quieren un cambio, dar un paso a otro sitio, y espero que no sea su caso. Griezmann puede escribir la historia de este club de forma eterna y ojalá se pueda quedar con nosotros. Yo creo que no quiere salir. Está muy a gusto, tiene todo lo que necesita y un equipo jugando para él", continuó Filipe Luis.

El Atlético está a siete puntos del Barcelona, con un duelo directo con él en el Camp Nou dentro de dos semanas. "¿Cuanto queda? ¿Mucho? Ni lo sabía. No pensamos en eso. Vamos a pensar en el próximo partido de la Liga Europa y para nada pensamos en objetivos a largo plazo. La Liga Europa queremos llegar lejos y ganarla, pero semana a semana, trabajando muy bien, como lo estamos haciendo, casi todo el mundo está teniendo muchos minutos, nadie se siente titular absoluto y eso hace que el nivel cada vez esté más alto", expuso.



También fue interrogado por si cuando le preguntan sus hijos por ganar la Liga también les contesta con el partido a partido. "No me lo dicen. Mi hijo me dijo sólo que quería verme jugar, venía aquí y no jugaba y obviamente quiere ver a su padre contento, feliz y jugando en el campo", expresó.



Filipe Luis no jugaba un partido como local con el Atlético desde el pasado 16 de diciembre, una vez que dos lesiones seguidas le han mantenido fuera de competición hasta el duelo del sábado de la semana pasada contra el Málaga en La Rosaleda. "Tenía muchas ganas de jugar en casa y sentirme bien", manifestó.



"Las lesiones ojalá se queden en el pasado. Vuelvo para lo mejor, para el fin de temporada, que es lo mejor. Estamos en un gran momento y me encuentro fantásticamente, así que muy contento", valoró el lateral, que explicó que, cuando sufre las lesiones, piensa: "¿Qué estoy haciendo mal y qué puedo hacer para mejorar?".



"Pero yo, sin embargo, cada vez que me lesioné, me fui a casa y me puse a dormir tranquilo, porque sé que me cuido muchísimo, que trabajo muchísimo, que soy el primero en llegar y el último en irme de la ciudad deportiva. Es fútbol, alto rendimiento y hay veces que suceden este tipo de situaciones. Hice un par de cambios que ojalá que funcionen y las lesiones se queden en el olvido", afirmó.



El Atlético terminó de nuevo con su portería a cero. "Primero el portero que tenemos, que es impresionante, y segundo es ver a los delanteros corriendo, los medios centros ayudando en banda, los interiores dentro del área... Es un trabajo de todo el equipo. Tenemos que atacar tan bien como defendemos, que es lo que estamos intentando hacer ahora, y mejorar. Siempre muchos partidos hemos sacado petróleo de nuestro gol, pero claro que este equipo tiene mucho más para dar como hoy, que hizo un gran partido", concluyó.