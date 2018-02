Ter Stegen: ''Soy portero porque de niño corría muy extraño''

El arquero del Barcelona, Marc Ter Stegen, concedió una entrevista para ESPN América en donde habló de la actualidad que vive su equipo (puntero en La Liga), los fichajes, su entrenador y además reveló la razón por la que decidió ponerse los guantes.

Su desempeño como guardameta titular del Barcelona

No veo los partidos de los otros porteros. Veo los resúmenes, pero como jugamos cada tres o cuatro días, necesito pensar en mí. Las críticas no son buenas muchas veces, pero es nuestra profesión. Errar es parte de la emoción, lo hace todo lo más interesante. Me encanta mi trabajo y los silbidos de fans rivales.



Sus primeros pasos como portero

Yo empecé como extremo y me divertía mucho, pero cuando tenía 10 años más o menos, un entrenador me dijo que corría de manera extraña y que era mejor ir a la portería, función que desempeñaba algunas veces por 'hobbie'.

Sobre la marcha de Neymar al PSG

Sólo él sabe los motivos de su decisión, pero lo hemos compensado todo y no ha sido fácil por su gran calidad, pero lo hemos hecho distinto y ahora tenemos un equipo muy fuerte.

La llegada de Coutinho

Es un chico tranquilo y buena persona. Se concentra en el fútbol y su calidad es evidente. Hay que darle tiempo para que se adapte al estilo del Barça y la forma de jugar, lo mismo que con Dembélé.

La relación con Ernesto Valverde

Es directo en comunicarnos lo que hacemos bien o mal, siempre intenta mirar en una dirección diferente, no es el típico entrenador que sólo se fija en su equipo y cambia pequeñas cosas.