¡Exjugador del Leicester City busca trabajo por Linkedin y le salen ofertas!

Sin lugar a dudas que las redes sociales y la tecnología no pueden terminar hundiendo o, en el mejor de los casos, ayudando en nuestras vidas.

Y es que las plataformas sociales abarcan gran parte de la vida cotidiana, e incluso, hay personas que lo utilizan para buscar trabajo y en algunas ocasiones obtienen resultado, tal como el caso del juvenil Ethan Hodby.

Este jugador inglés que tras haber militado en las fuerzas básicas del Leicester City finalmente no encontró cupo, por lo cual decidió abrirse camino por su cuenta.



A través de su cuenta de Linkedin, Hodby solicitó trabajo y expuso sus cualidades como futbolista:



"Acabo de cumplir 19 años y estoy buscando a un club; recientemente dejé al Leicester después de jugar por 10 años con ellos. Puedo jugar en cualquier parte del mediocampo, manejo ambos perfiles. Tengo esa actitud de nunca rendirme que es lo que me tiene buscando equipo y rendirme no pasa por mi mente. Si alguien sabe de pruebas o de clubes que estén despidiendo a futbolistas y necesiten algunos, háganmelo saber, por favor", escribió.

Ethan Hodby no tuvo fortuna en el Leicester City y decidió salir.

Ante todo pronóstico, las respuestas no se hicieron esperar y representantes dados de alta con FIFA como Noel Blake y Mohamadou Sissoko lo contactaron y ya trabajan para buscarle nuevo equipo.