Juninho, amenazado de muerte: ''Basura, hijo de pu.. te vamos a matar''

Juninho Pernambucano, ex futbolista brasileño conocido por ser uno de los mejores lanzadores de falta en el mundo, reveló que luego de sus declaraciones sobre Vinícius Jr por una polémica celebración del delantero, está recibiendo amenazas de muerte.

REAL MADRID ANUNCIA EL FICHAJE DE VINÍCIUS JR

Vinicios se convertirá en el próximo fichaje del Real Madrid y Juninho criticó la manera en que el joven atancate festejó ante el Botafogo, en un partido que ya estaba resuelto por el Flamengo.

''Hay que respetar más al que pierde. Si fue mayor para hacer el gesto de 'limpiarse las lágrimas' también debería serlo para atender a la prensa. Aunque pueda hacerlo, yo no veo a nadie en el Real Madrid, club por el que va a fichar, hacer ese tipo de gestos. No era necesaria esa actitud y menos con 3-1. Yo no se si sería capaz'', señaló el ex del Olimpique de Lyon al portal Globo TV de Brasil.

Asimismo, Juninho confesó por medio de su cuenta de Twitter que tras estas declaraciones, está recibiendo insultos y amenazas de muerte a través de las redes sociales.

''Basura, te vamos a matar, hijo de pu.. Estas son las pequeñas cosas que me han escrito. Las amenezas serán llevadas ante la justicia. Pedí no comentar sobre el próximo partido. ¿Hasta donde hemos llegado?'', comentó.