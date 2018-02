Lass Diarra y su mensaje al Real Madrid: "Esto no ha acabado"

Lassana Diarra, exjugador del Real Madrid ha declarado que el PSG está decepcionado por el partido de ida de octavos de final de la Champions League ante los merengues que se disputó el pasado 14 de febrero en el Santiago Bernabéu.

El equipo parisino encajó un gol, pero rápidamente el club blanco remontó con tres dianas el mismo. Lass ha querido dar esperanzas a sus compañeros de mantenerse en la competición.



"No les contaré historias, hay desilusión. Estos son partidos que queremos ganar. Estamos decepcionados, pero trataremos de ponernos al día en el partido de vuelta", dijo Lass.

Luego añade que: "No salió como quisimos, pero esto no ha acabado. Es normal que aquellos que no han jugado estén decepcionados, pero no ha terminado. Realmente, no ha terminado".

El futbolista francés, con pasado en Real Madrid, Chelsea, Arsenal entre otros, fue el fichaje estelar del PSG para este mercado invernal.