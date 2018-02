Valverde: ''Cualquier momento es malo para enfrentar al Chelsea''

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, elogió este lunes al Chelsea previo a los octavos de final de la Liga de Campeones y aseguró que "cualquier momento es malo" para medirse con el conjunto londinense.

"Cualquier momento es malo para enfrentarse al Chelsea. Mantiene las mismas cualidades que tenía el año anterior, y es cierto que este año natural no ha sido tan bueno, pero en los últimos partidos se está rehaciendo. Además, cuenta con jugadores importantes como Hazard, Pedro, Morata o Giroud. Desde el punto de vista táctico es un equipo muy trabajado", destacó en la rueda de prensa.



"Ellos tienen una forma de jugar muy marcada y los mecanismos son diferentes, aunque hay clubes en La Liga como el Girona que juegan de forma parecida. Al final cada equipo prolonga en el campo su idea de juego", apuntó.



"Este año los equipos de la Premier League están en un gran estado de forma. Era lo lógico, ya que estos clubes tienen una liga tan potente. Ahora tenemos en cuenta que nos estamos enfrentando al vigente campeón de la Premier", dijo.



Valverde aseguró que, por mucho que se hable del 'Iniestazo', los antecedentes "cuentan sólo en la previa del partido" y que el de mañana es un encuentro en el que llevan pensando "durante mucho tiempo" y les "activa mucho".



"Los protagonistas cambian. Que haya esa rivalidad de años pasados es bueno porque hace que el duelo tenga algo más de expectación. Para nosotros es un partido que nos activa mucho y llevamos pensando en él mucho tiempo", insistió.

Preguntado sobre Messi y su 'poco acierto' de cara a gol ante los 'Blues', el técnico declaró que no sabe si los antecedentes cuentan o no, pero de lo que está seguro es que "el de mañana será un partido diferente".



"No sé si los antecedentes cuentan o no, pero puedo decir que es una eliminatoria muy difícil para todos por el rival que es. Es verdad que Leo no ha tenido suerte en algún partido contra el Chelsea, pero mañana es un encuentro diferente".