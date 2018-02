Philippe Coutinho se estaciona mal y le llevan su vehículo

Philippe Coutinho empieza a conocer Barcelona. El jugador del Barça tuvo, tuvo el lunes por la tarde una amarga experiencia al ir a visitar la Sagrada Familia con su familia y amigos.

El ex mediocampista del Liverpool dejó mal aparcado su coche y la grúa municipal se lo llevó, así lo informó el diario Sport.

Coutinho dejó su Audi Q7, de color negro, en una zona de carga y descarga, y la grúa municipal lo retiró del estacionamiento y se lo llevó al depósito municipal.

Según informa Sport, el brasileño del Barça, que no ha podido acompañar la expedición azulgrana en Londres al no poder jugar la Champions, no ocultó su enfado cuando fue a recoger su coche, alrededor de las 18.45, y comprobar que la grúa se lo había llevado.

Coutinho tuvo que tomar un taxi para ir al depósito municipal, pagar una multa y sacr su vehículo.

