Mourinho dice que empate "fue justo" y que De Gea estuvo "cuando se necesitó"

El entrenador del Manchester United, el portugués José Mourinho, consideró este miércoles tras el 0-0 con el que acabó la ida de los octavos de la Liga de Campeones ante el Sevilla, que el resultado del Sánchez Pizjuán le pareció "justo" y que el meta David de Gea "estuvo cuando se necesitó".



Mourinho, en la sala de prensa del estadio sevillista tras el partido, dijo que, en su opinión, el United tuvo "bastantes ocasiones cerca de marcar".



"El único momento que nos vimos aliviados -por no encajar un gol- fue en los últimos minutos de la primera parte, en unos errores de posición y ellos encontraron los sitios. Además de que a ello ayudó el estadio, que tiene un ambiente increíble. El partido estuvo igualado, pero se dice que hay quince tiros pero trece de ellos son solo estadísticas", relató en alusión a las ocasiones de marcar que tuvo el Sevilla en las dos partes del partido.

"El resultado refleja lo visto en el partido. No digo que sea bueno o malo, queda otro y en ese partido se va a jugar todo. En Old Trafford es importante ganar y estoy seguro de que tendremos una gran ambiente también", señaló el portugués.



Preguntado por la suplencia del francés Paul Pogba dijo que estuvieron en el campo otros futbolistas que lo hicieron bien y que en general sus jugadores "tuvieron una buena posición" sobre el campo.

Alabó la figura del centrocampista argentino del Sevilla Éver Banega y dijo que su equipo logró no darle "el espacio para que demostrara lo que tiene".



Se refirió a la lesión de Ander Herrera, pasado el primer cuarto de hora de partido, y dijo que padece una contractura en una zona que ya le impidió jugar los dos anteriores partidos, pero que los médicos del club señalaron que ya estaba recuperado.



También fue preguntado por el chileno Alexis Sánchez, fichaje de invierno del equipo, y dijo que a los extremos y a todos los jugadores le pide que "cuando tienes la pelota atacas y cuando no la tienes defiende".



"En los equipos más importantes de este momento, todos bajan a defender y ayudan", insistió el entrenador del conjunto inglés.