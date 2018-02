VIDEO: Ferdinand y Gerrard se derriten en elogios sobre Messi

Luego del vibrante encuentro entre el Chelsea y el Barcelona por los octavos de final de la UEFA Champions League, Rio Ferdinand, Steve Gerrard y Frank Lampard analizaron el duelo a través de la pantalla BT Sport.

Los exfutbolistas quienes ahora fungen como comentaristas deportivos recordaron sus enfrentamientos ante la Pulga y no dudaron en alabarlo.

Ferdinand: "En sus ojos y en su visión del fútbol todo se ralentiza. Messi juega a cámara lenta y todo le sale tan fácil y tan natural”. No solo es el mejor del mundo, es el mejor de la historia. Yo he estado en un equipo que le ha intentado parar varias veces y es imposible. No sé si la única forma es haciéndole faltas”.

Gerrard: “Fue simplemente genial haber estado en el mismo estadio que él, da igual que fuese compitiendo”.

Por su parte Lampard se limitó a secundar a los primeros protagonistas.

Messi fue el auto del gol del empate agónico del Barcelona en suelo inglés. Su primer tanto ante el Chelsea tras ocho partidos en Champions.