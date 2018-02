El holandés Arjen Robben analiza jugar en la MLS

Aunque aún no se han dado mayores detalles del futuro de Arjen Robben, el mismo jugador holandés ha dejado entrever la posibilidad de emigrar al fútbol de Estados Unidos y comenzar a cerrar su carrera.

"De eso hablamos en la cocina de mi casa actualmente, con amigos y famliares", declaró Robben de 34 años cuando se le preguntó acerca de si dejaría al Bayern. El jugador cree que "es el mejor momento para tomar una decisión".

Gran parte de la decisión de Robben está en que su ex compañero Bastian Schweinsteiger, que fichó por Chicago Fire la temporada pasada, le ha despertado el interés de esta liga norteamericana.

LEER: Chilavert: 'Para mi en el VAR no sirve siempre, va a favor de los poderosos"

"Me aproximo al fin de mi carrera y tengo mucho en que pensar. No es sencillo, aunque es algo que también me entusiasma. Muchas opciones siguen abiertas, pero ya he rechazado algunas... pero eso se mantiene en lo privado", finalizó diciendo Arjen.

Arjen Robben a lo largo de su carrera ha militado en equipos como Chelsea de Inglaterra y Real Madrid antes de arribar a su actual conjunto, el Bayern Múnich de Alemania.