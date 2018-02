Álvaro Arbeloa: "No vendería a Gareth Bale"

Álvaro Arbeloa, exjugador del Real Madrid y de la selección española de fútbol, entre otros equipos, aseguró este jueves que "no vendería al galés Gareth Bale" y que si fuera Zinedine Zidane "le cuidaría".



"No vendería a Gareth Bale. Tampoco creo que se le haya acabado el crédito ni que esté en un mal momento. Si fuera Zidane intentaría que todos estén en buen momento y cuidaría a Gareth Bale para que llegue bien a final de temporada ya que todos sabemos los problemas de lesiones que ha tenido", aseguró en la presentación de 'Mambo FC', la web-serie que lidera junto a otros youtubers españoles.



Arbeloa se mostró entusiasmado con el proyecto: "Estoy bastante ilusionado con el proyecto. Es muy bonito porque tiene una parte ficticia que es una serie que todos podréis ver y además una parte real en la que les voy a entrenar. También es una experiencia bonita para saber si quiero ser entrenador".



Sin saber todavía si se pondrá al frente de un banquillo en el futuro, el exjugador del Real Madrid se sacará el carné de entrenador: "Cuando era jugador pensaba mucho lo que haría si estuviese en el lugar del entrenador. Ahora que estoy más tranquilo me llama menos la atención, pero sí me voy a sacar el carné de entrenador y ya veremos en el futuro", aseguró.

"No sé qué me diría Mourinho. Lo primero sería ganarse el respeto de los jugadores y después su cariño y afecto; pero lo más importante es ganarse el respeto. Esto Mourinho lo hace muy bien", destacó al ser preguntado sobre que consejo le daría el portugués José Mourinho al iniciar su etapa como entrenador.



Arbeloa se refirió a la polémica que ha generado que Dani Ceballos jugase tan solo 28 segundos en el partido del Real Madrid frente al Leganés del pasado miércoles: "Humillación nunca puede ser para un futbolista salir a ayudar a tu equipo sea de la forma que sea. Yo en una final con el Liverpool tardé seis minutos en entrar al campo. Puede que Zidane necesitase ese cambio para perder tiempo o para parar el partido y que Dani Ceballos esté enfadado, que no lo sé, pero espero que hoy haya ido a entrenar a tope para que el próximo día tenga más minutos".



Además, el exinternacional español bromeó con la letra que Marta Sánchez compuso para el himno de España: "Hemos pedido a Rayden que haga el himno para el Mambo FC, si no se lo pediría a Marta Sánchez (ríe)".



Para finalizar, Arbeloa destacó una característica de cada entrenador que ha tenido: "Zinedine Zidane lo tenía todo, fue un placer tenerle de entrenador después de tenerle como compañero y como ídolo. José Mourinho me gustaba porque en el descanso era capaz de explicar muy bien al jugador lo que pasaba y cómo se podía mejorar. De Carlo Ancelotti me gusta su cercanía con los jugadores, si te enfadaba se acercaba mucho a ti".



"De Vicente del Bosque me quedo con que sabía dejar libertad a los futbolistas pero en las alineaciones y en los cambios era mejor de lo que la gente piensa. Rafa Benítez hace mejores a sus futbolistas, esa es la principal cualidad de un entrenador. Y como olvidarme de Luis Aragonés, nos imprimía mucho carácter", concluyó.