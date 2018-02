Equipos que clasificaron a los octavos de la Europa League

Atlético de Madrid, Arsenal y Borussia Dortmund son tres de los aspirantes al título de la Europa League que se clasificaron este jueves para los octavos del torneo, ronda que no alcanzará el Nápoles, eliminado por el RB Leipzig.



Pese a que coincidieron en el objetivo de pasar ronda, solo el Atlético lo hizo con cierta tranquilidad, al derrotar por 1-0 a un Copenhague al que ya había derrotado en la ida en Dinamarca por 4-1.



El francés Kevin Gameiro fue el autor del tanto colchonero.



En cambio, el Arsenal se llevó un buen susto pese a que afrontaba el duelo ante el Ostersunds con la ventaja del 3-0 de la ida, pero los suecos se colocaron 0-2 en apenas 23 minutos para sembrar el pánico en el Emirates.



El gol del alemán Sead Kolasinac nada más empezar la segunda parte llevó la tranquilidad a los aficionados Gunners y certificó el pase de los ingleses.



El Borussia Dortmund estuvo muchos minutos eliminados tras encajar un gol en el minuto 11 que le dejaba fuera del torneo. No fue hasta siete minutos para el final cuando selló el pase, después del tanto de Marcel Schmelzer.



Otros equipos de renombre en Europa también se metieron en octavos, como Milan, Lazio, Marsella, Zenit de San Petersburgo y Sporting de Lisboa.



El Athletic de Bilbao también logró el pase pese a perder en casa 2-1 contra el CSKA de Moscú en un encuentro marcado por los graves incidentes entre seguidores rusos y la policía vasca que se saldaron con la muerte de un agente, según la prensa española, tres sufrir un infarto.



El Nápoles, líder de la Serie A italiana, lidera la lista de equipos ilustres que dijeron adiós a la aventura europea esta temporada.



Aunque los napolitanos quedaron a un paso de la remontada, ya que venció por 2-0 en Alemania, pero no fue suficiente porque el Leipzig marcó más goles en San Paolo (3-1).



Muchas menos opciones de remontada tuvo el Villarreal ante el Lyon, que también tenía un 3-1 a favor de la ida.



La misión se convirtió en un imposible para los españoles al quedarse en inferioridad por la expulsión de Jaume Costa a poco más de 10 minutos para el final.



El Lyon aprovechó la superioridad para llevarse el encuentro, en una jugada en la que Fekir rompió por velocidad a la defensa levantina y al encarar a Asenjo ofreció el gol a Traoré, que marcó a puerta vacía (85).



La Real Sociedad también quedó eliminada al volver a perder contra el Salzburgo por 2-1.



Niza, Celtic de Glasgow o Partizán de Belgrado también se despidieron de la Europa League.



Resultados



- Miércoles



CSKA Moscú (RUS) - Estrella Roja (SRB) 1 - 0 (1-0)



- Jueves:



Lokomotiv Moscú (RUS) - Niza (FRA) 1 - 0 (4-2)



Sporting Lisboa (POR) - Astana (KAZ) 3 - 3 (6-4)



Lazio (ITA) - Steaua Bucarest (ROM) 5 - 1 (5-2)



Viktoria Plzen (CZE) - Partizán Belgrado (SRB) 2 - 0 (3-1)



Villarreal (ESP) - (+) Lyon (FRA) 0 - 1 (1-4)



RB Leipzig (GER) - Nápoles (ITA) 0 - 2 (3-3)



Zenit (RUS) - Celtic Glasgow (SCO) 3 - 0 (3-1)



Dinamo Kiev (UKR) - AEK Atenas (GRE) 0 - 0 (1-1)



Atlético Madrid (ESP) - FC Copenhague (DEN) 1 - 0 (5-1)



Sporting Braga (POR) - Marsella (FRA) 1 - 0 (1-3)



Arsenal (ENG) - Östersund (SWE) 1 - 2 (4-2)



AC Milan (ITA) - Ludogorets (BUL) 1 - 0 (4-0)



Salzburgo (AUT) - Real Sociedad (ESP) 2 - 1 (4-3)



Athletic Bilbao (ESP) - Spartak Moscú (RUS) 1 - 2 (4-3)



Atalanta (ITA) - Borussia Dortmund (GER) 1 - 1 (3-4)