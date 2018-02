FIFA no responderá inmediatamente a la solicitud de Neymar por primas "no pagadas" del Barça

La FIFA no responderá inmediatamente a la solicitud de Neymar, que reclama a su antiguo club, el Barcelona, el pago de las primas "no pagadas", indicó la federación internacional a la AFP este viernes, añadiendo que otras jurisdicciones han sido consultadas en este caso.



"La misma cuestión ha sido ya consultada en paralelo a diferentes jurisdicciones, la FIFA no está en posición de continuar sus investigaciones en este caso. El procedimiento ha sido cerrado por razones formales", señaló un portavoz de la FIFA.



En agosto, en pleno enfrentamiento jurídico con su antiguo club, Neymar depositó una solicitud ante la cámara de resolución de litigios de la FIFA para reclamar el pago de las primas "previstas" en la prolongación de su contrato con el Barcelona en 2016 y "no pagadas" por el club azulgrana.



A principios de ese mes el Barcelona había congelado el pago de una prima de 26 millones de euros, a la espera de saber si finalmente el brasileño se incorporaba al París Saint-Germain, como así fue.



Esta prima fue negociada un año antes cuando el futbolista, al que ya pretendía el club francés, renovó su contrato con el Barcelona hasta 2021.



Neymar fichó por el PSG, que pagó su cláusula de rescisión, 222 millones de euros, la cantidad más alta en la historia del fútbol.



Tras la salida del jugador, el Barcelona había anunciado que presentaría una denuncia ante un tribunal español para reclamarle al menos 8,5 millones de euros de daños y perjuicios por no haber respetado la ampliación de su contrato.