Zidane acepta su culpa en el cambio de Ceballos ante Leganés: "Me sabe malísimo lo que hice"

Zinedine Zidane ha sido muy criticado por el cambio que hizo ante el Leganés. Y es que no se trata del cambio, sino en la forma y el tiempo de juego en que lo hizo.

El estratega del Real Madrid hizo ingresar a Dani Ceballos en el último suspiro del encuentro y tras ingresado el jugador, el árbitro pitó el final, algo que no se vio bien.

"No, no me sabe mal la decisión que tomé: me sabe malísimo lo que hice”, ha asegurado el técnico en rueda de prensa.

"Lo siento mucho y se lo he dicho al jugador, no me gustó nada. Yo estoy encantado con él, es un chaval encantador, que sigue trabajando aunque tiene pocos minutos, sabe que esto es lo que debe hacer", se ha sincerado el técnico de los merengues.

A su vez recuerda: "Yo no olvido lo importante que fue (Ceballos) ante el Alavés, en la primera vuelta”, donde anotó los dos goles del triunfo del Real Madrid en Mendizorroza (1-2).