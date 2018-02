Icardi vuelve a una lista del Inter tras estar tres semanas de baja

El argentino Mauro Icardi, que estuvo tres semanas de baja por un problema muscular, volvió hoy a entrar en una lista del Inter de Milán, aunque no apunta al once titular del club milanés para el duelo liguero de mañana contra el Benevento.



Tras perderse los últimos tres partidos por una elongación en los abductores del muslo derecho, Icardi fue citado este viernes por el técnico Luciano Spalletti, pero este puntualizó en rueda de prensa que alinearle desde el primer minuto conllevaría un "riesgo".



"Todavía nos quedan algunas horas a disposición, pero ponerle noventa minutos en el campo o alinearle desde el comienzo es un riesgo que es mejor no tomar", aseveró Spalletti desde el centro deportivo de Appiano Gentile, en las afueras de Milán (norte).

Sin embargo, el preparador italiano se mostró satisfecho con la actitud mostrada esta semana por Icardi, al subrayar que lo importante es que este haya insistido para "estar con el grupo" y realizar "todos los ejercicios".



Icardi es el máximo goleador del Inter en esta temporada, con 18 dianas, y su próximo gol le permitirá alcanzar los 100 tantos en la Serie A (Primera División).



Sin el delantero de Rosario, el club milanés sumó cuatro puntos en tres partidos, al empatar 1-1 contra el Crotone, ganar 2-1 al Bolonia y perder 0-2 contra el Génova.



Además de Icardi, en el duelo de mañana contra el Benevento, el Inter recuperó al defensa brasileño Joao Miranda y al extremo croata Ivan Perisic.