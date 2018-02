Zinedine Zidane está arrepentido y le pide perdón a uno de sus jugadores

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha reconocido que siente "mucho" haber tenido que sacar al centrocampista Dani Ceballos 30 segundos en el duelo ante el Leganés y que ha hablado con él, además de explicar que la suplencia de Gareth Bale se debe a que no está "al cien por cien", y ha advertido del peligro del Deportivo Alavés, al que se enfrentan este sábado en el Santiago Bernabéu (9.15 horas am) y que "nunca baja los brazos".

"Fue malísimo. Además, lo siento mucho y se lo he dicho, no me gusta sacar a un jugador para 30 segundos. Estoy encantado con él, es un chico encantador. Me acuerdo de su partido de la primera vuelta ante el Alavés, con dos goles. Ha jugado poco, pero estoy encantando con él, tiene que pensar en seguir luchando y tener minutos", declaró en la rueda de prensa previa.

Además, el técnico francés explicó que no tiene dudas con la 'BBC' y reiteró que "siempre" va a estar con sus jugadores, y que espera que estén "siempre aquí", antes de hablar de la suplencia de Gareth Bale ante el cuadro pepinero. "Está bien, entrena bien, y lo que quiero es ver a Gareth al cien por cien, no le quiero perder otra vez. Seguro que va a tener un papel importante", apuntó.

Además, el técnico francés explicó que no tiene dudas con la 'BBC' y reiteró que "siempre" va a estar con sus jugadores, y que espera que estén "siempre aquí", antes de hablar de la suplencia de Gareth Bale ante el cuadro pepinero. "Está bien, entrena bien, y lo que quiero es ver a Gareth al cien por cien, no le quiero perder otra vez. Seguro que va a tener un papel importante", apuntó.

Por ello, afirmó que el galés solo jugará si está bien, porque no quiere arriesgarse a que se produzca una nueva lesión. "Tiene que estar bien para jugar todos los partidos. Tenemos que estar siempre atentos. Mira lo que nos pasó con 3 ó 4 jugadores últimamente... Voy a contar con mis 25 jugadores hasta el final. Quiero la salud de mis jugadores", aseveró.